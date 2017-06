Governo do Acre prorroga prazo para inscrição em programa de mecanização agrícola

Da redação ac24horas 15/06/2017 09:07:08

Nesta quarta-feira, 14, o governo do Acre publicou no Diário Oficial a prorrogação do edital de chamamento que habilita pessoas físicas ou jurídicas para o recebimento de serviços de mecanização agrícola, com contrapartida financeira, viabilizado por meio do Fundo Agropecuário Estadual (Funagro).

O prazo foi estendido até 29 de junho. Serão disponibilizadas 32 mil horas de trabalho mecanizado, em ações de destoca, preparo do solo, plantio, colheita, recuperação de pastagens, manutenção de açudes, acessos às propriedades, transporte de máquinas, implementos, insumos agrícolas e safra entre outros, oferecendo oportunidade ao pequeno, médio e grande produtor de acesso a serviços com valores subsidiados.

Paralelamente, o governo vai ofertar acompanhamento técnico nas propriedades. Esta primeira chamada pública beneficia produtores do Baixo e Alto Acre, que devem se dirigir aos escritórios da Seap, em horário comercial, localizados em Manoel Urbano, Rio Branco, Acrelândia, Capixaba e Brasiléia, para agendar a mecanização de suas áreas produtivas.