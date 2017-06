Vigilante desarmado é baleado dentro do Pronto Socorro de Rio Branco; acusado foge

Da redação ac24horas 14/06/2017 10:58:58

O vigilante Acivaldo Nunes Maia foi baleado dentro do Pronto Socorro na manhã desta quarta-feira, 14. Informações dão conta de que um homem passou por duas portas dentro da unidade até chegar ao local exato do crime e atirou no tórax do vigilante. O criminoso deixou o local correndo e já fora da unidade fugiu em uma moto.

O vigilante estaria desarmado e sem colete. Ele foi internado na UTI e passa por uma cirurgia.

O presidente do Sindicato dos Vigilantes, Nonato Santos, que está no Pronto Socorro acompanhando o caso, lamentou o fato de o colega não estar armado e nem protegido com colete.

“Já é uma luta antiga nossa pra que nesse setor aqui tenha gente armada e sem colete, mas infelizmente vão deixar pra tomar providências depois do que aconteceu”, disse.

Há informações de que Acilvaldo Nunes também seria agente sócioeducador e por isso não tinha permissão para trabalhar na função de vigilante.