Sem Sebastião e Nazaré, Deracre inaugura Ponte do Riozinho em festa com a comunidade

Da redação ac24horas 14/06/2017 13:53:23

Na manhã desta quarta-feira (14), o Deracre inaugurou a Ponte sobre o Riozinho do Rola, localizada no PA Moreno Maia, na Transacreana. O evento foi bastante prestigiado e contou com a presença de grande público.

Dentre as autoridades, compareceram o diretor-geral do Deracre, Cristovam Moura, do superintendente do Incra/AC, Eduardo Ribeiro, e do prefeito de Rio Branco, Marcus Viana, além de secretários de Estado e líderes comunitários.

Chamou a atenção a ausência do governador Sebastião Viana, justificada no evento em razão de agendas em Brasília, e da vice-governadora Nazaré Araújo, que estava na inauguração do Centro de Atendimento às Mulheres, em Sena Madureira, tentando viabilizar sua pré-candidatura ao governo do Acre.

Segundo o diretor-geral do Deracre, Cristovam Moura, o investimento realizado para a construção da ponte é de mais de R$ 6 milhões do Governo do Estado do Acre em convênio com o Incra. “É uma ponte moderna e com excelente custo-benefício. Foi adequada à nova cota de alagação de 2015, o que demandou a modificação do projeto original”, declarou.

O prefeito Marcus Viana lembrou seus tempos de Deracre e enalteceu a obra, conduzida a várias mãos, classificando-a como um sonho antigo de todas as comunidades do PA Moreno Maia, União Barro Alto e outras, beneficiando cerca de 1000 famílias de produtores rurais.

A ponte está em funcionamento desde fevereiro. Tem 129 metros de comprimento por 8 metros de largura e atinge até 18 metros de altura, com 5 metros a mais do que a ponte antiga, já desmontada.