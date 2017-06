Sem acesso a inquérito, CPI da Secretaria de Habitação do Acre não definiu pauta de trabalho

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 14/06/2017 13:14:24

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada para investigar a participação de servidores públicos no suposto esquema de venda de casas populares montado na Secretaria de Habitação e Interesse Social do governo do Acre caminha a passos lentos e ainda não definiu uma pauta de trabalhos.

Segundo a deputada Eliane Sinhasique (PMDB), as convocações para oitivas não foram definidas porque os membros da comissão ainda não tiveram acesso ao inquérito da Polícia Civil que detalha os nomes dos possíveis envolvidos e as provas coletadas no desenrolar das investigações policiais.

SInhasique informa ainda que o autor da proposta da CPI, o deputado Gerlen Diniz (PP) está de licença médica para realizar uma cirurgia. “Precisamos primeiro acessar o inquérito e conhecer o passo a passo das investigações para definir as convocações e pauta de trabalho”, destaca a oposicionista.