Secretaria de Saúde de Rio Branco libera vacinação contra gripe para público em geral

Da redação ac24horas 14/06/2017 06:57:20

A secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) tem 30 mil doses da vacina contra a influenza para atender ao público em geral nas 55 unidades de saúde da capital. Além das unidades, a SEMSA também tem um calendário para atender as instituições. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Socorro Martins, explica que o município recebeu reforço de doses da secretaria Estadual de Saúde (SESACRE) e a vacinação prossegue até que haja estoque.

O calendário de vacinação nas instituições começou na última segunda-feira (12) no Corpo de Bombeiros, BOPE, Tribunal de Contas e Sindicato dos Taxistas. Nesta quarta-feira (14) será a vez do Exército com vacinação nos quartéis do 4º BIS e 7º BEC, a partir das 9 horas da manhã, e também no Sindicato dos Mototaxistas. No dia 19 a imunização será ofertada na Câmara Municipal.

Segundo Socorro Martins, explica que para ter direito à dose as pessoas devem levar apenas o cartão de vacinação.

A SEMSA atingiu 66,42% do público alvo, durante o período de vacinação e prorrogação do prazo. Público esse composto por pessoas com 60 anos de idade ou mais, trabalhadores em saúde, crianças na faixa etária de seis meses até menores de cinco anos de idade, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis, a população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além de professores das escolas públicas e privadas.