Rio Branco bate recorde nos acidentes de trânsito em maio

João Renato Jácome 14/06/2017 14:48:20

Um total de 163 atendimentos no mês de maio. Esse número reflete a quantidade de acidentes de trânsito cujas ocorrências foram registradas pelo Juizado do Trânsito, que atua para a conciliação entre envolvidos, após os sinistros. A informação foi repassada pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC), que mantém o serviço.

Segundo o boletim da Justiça Volante, o mês passado, mesmo com as ações alusivas ao “Maio Amarelo”, apresentou um aumento de 30% nas ocorrências, quando comparado com o mês de abril. Em 2017, este foi o mês que teve o maior número de acidentes em Rio Branco.

Do total de ocorrências, 111 tornaram-se processos registrados e autuados, das quais 73 se consolidaram em acordos realizados no local, ou seja, mais de 65% das intervenções da Justiça Volante foram positivas, tendo como resultado a solução imediata do conflito pelas partes.

Na opinião do coordenador da unidade móvel, Braulio Vitor Neto, muitas pessoas preferem fazer o acordo como forma de se salvaguardar. “Caso a parte não cumpra o que foi entabulado, é possível requerer a execução, ou seja, é uma garantia de que vai ser pago e cumprido o que foi acertado”.

A unidade da Justiça Volante está localizada no centro da Capital Acreana, em frente ao Fórum Barão de Rio Branco. Diariamente, muitos cidadãos vão em busca de atendimento e esclarecimentos sobre sinistros.