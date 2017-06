Réplica da Estátua da Liberdade da Havan esta em direção ao AC

Da redação ac24horas 14/06/2017 17:33:56

A Havan, considerada a maior rede de lojas de departamentos do Brasil, inaugura sua filial na Via Verde, em frente ao Makro, em Rio Branco, no Acre, no dia 05 de agosto.

Nesta quarta-feira, 14, foi postada uma foto na fanpage da rede de lojas da tradicional réplica da Estátua da Liberdade, que será instalada na frente da Havan em Rio Branco, saindo de Brusque (SC), sede da empresa, para a capital do Acre. “Saindo de Santa Catarina, a nossa Estátua entra na estrada com destino a loja número 100 na cidade do Rio Branco no Acre”, informou a Havan.

A loja terá 16 mil metros quadrados de área construída, 500 vagas de estacionamento gratuitas, esteira rolante e área de alimentação. O investimento é de R$ 40 milhões.

Entre os mais de 100 mil produtos oferecidos pela rede estão cama, mesa, brinquedos, utilidades domésticas, eletroeletrônicos, ferramentas e decoração.

A previsão é de que seja gerado 200 empregos pela Havan na capital.