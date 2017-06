Em Cruzeiro, funcionário de lanchonete tenta matar patrão com prego dentro do sanduíche

Da redação ac24horas 14/06/2017 16:39:48

É inusitado, estranho, mas é verdade. O funcionário de uma lanchonete, localizada no Centro de Cruzeiro do Sul (AC), é suspeito de tentar matar o proprietário do lanche ao colocar um prego em um sanduíche que preparou para o patrão.

De acordo com o delegado responsável pela investigação, Alexnaldo Batista, tudo leva a crer que, de fato, houve uma tentativa de homicídio. O caso foi denunciado pela vítima.

“A vítima nos informou que ao solicitar um sanduíche para o seu funcionário, ele colocou um prego na intenção de cometer um homicídio em relação a esse patrão. O autor nega, mas inclusive tem todas as evidências, inclusive de testemunhas, e ele já vinha dando alguns problemas neste trabalho. O enquadramento é uma tentativa de homicídio, inusitada, mas é uma tentativa de homicídio, vai direto para penitenciária”, contou o delegado.

O chapeiro, que tem 31 anos, foi encaminhado direto à Penitenciária em Cruzeiro do Sul após ser denunciado pelo patrão.