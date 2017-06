Frio intenso atingirá o Acre na próxima segunda-feira, 19, informa pesquisador Friale

Da redação ac24horas 14/06/2017 06:49:48

Na próxima segunda-feira, dia 19 de junho, a frente fria chega com ventos fortes e rajadas perigosas. Será o frio mais intenso dos últimos 30 anos para o mês de junho, informou o pesquisador meteorológico Davi Friale.

Segundo o pesquisador, uma intensa onda de frio polar avançará rapidamente fazendo a temperatura despencar acentuadamente em todo o Acre, Rondônia e Amazonas. No entanto, em Mato Grosso e Bolívia, a frente fria chega no domingo, com mais intensidade ainda. O frio também deverá atingir com força o sul de Goiás e, possivelmente, o centro do estado e o Distrito Federal.

“Nossas expectativas são de que ocorram temperaturas mínimas entre 10 e 13ºC, no Acre, em Rondônia e no Amazonas e, entre 7 e 10ºC, em Mato Grosso e sul de Goiás.

Em Rio Branco, onde os ventos sopram mais fortes, a sensação térmica poderá ficar próxima de zero ou até negativa para quem estiver exposto a tais ventos ininterruptos da direção sudeste que estarão soprando.

A abrangência desta onda de frio, na nossa análise de hoje, é muito ampla, podendo até alcançar a cidade Manaus e cruzar a Linha do Equador, mas já bastante enfraquecida por lá.

Friale sugere campanha do agasalho

Uma campanha do agasalho é necessária e urgente para atender aos menos favorecidos, e que são tantos. Adote pelo menos uma pessoa para agasalhá-la adequadamente.

Pouco servirá uma campanha no dia do frio, pois até que as pessoas necessitadas recebam os agasalhos, o frio poderá ter diminuído bastante.