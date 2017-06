Feriados alteram horário de funcionamento dos órgãos públicos no Estado do Acre

Agência de Notícias do Acre 14/06/2017 06:44:28

Nesta quinta-feira, 15, será comemorado o Aniversário do Estado do Acre, feriado estadual, e o Corpus Christi, feriado nacional, com as festividades religiosas da Igreja Católica. Com isso, os órgãos públicos estaduais terão o atendimento interrompido.

Assim, a Organização das Centrais de Atendimento (OCA) de Rio Branco e Xapuri, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e as demais repartições públicas terão o atendimento interrompido, retornando às atividades na sexta, 16.

No entanto, os serviços públicos essenciais, como as unidades de média e alta complexidades, Upas e Pronto-Socorro, e o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), funcionam normalmente durante do feriado.

As instituições financeiras fecham na quinta-feira e voltam a funcionar normalmente na sexta, 16. No entanto, os terminais de autoatendimento (caixas eletrônicos) continuam funcionando.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC), informa que os estabelecimentos comerciais poderão funcionar nos feriados de Corpus Christi e Aniversário do Estado do Acre se retirarem a autorização para funcionamento na instituição, conforme aprovado pelas convenções coletivas de trabalho celebradas entre a entidade e o Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado do Acre (Sincoacre). Portanto, o funcionamento do comércio fica a critério dos empresários.