Em protesto contra o Ruas do Povo, manifestantes fecham a Estrada do Calafate, na capital

Luciano Tavares, da redação ac24horas 14/06/2017 07:42:02

Manifestantes fecharam a Estrada do Calafate nas proximidades do Campo do Vaz na manhã desta quarta-feira, 14, em protesto contra a não execução do Ruas do Povo na região.

De acordo com presidente da Vila Calafate, Hudson Costa, a empresa que executava os serviços no local abandonou as obras e deixou a comunidade no prejuízo. “Lama esgoto, aberto, dificuldades pra sair do ramal. É rato, é cobra na rua. Não entra Samu, não entra polícia pra fazer uma ocorrência. A gente já procurou várias vezes o Depasa e eles dizem que não tem dinheiro e colocam a culpa pra cima do Temer. Se não tinha dinheiro por que eles disseram que tavam com dinheiro em caixa?”, indaga.

Em nota, o RBTrans informou que o transporte coletivo não está circulando na região. Dos 10 ônibus que trafegam na Regional Calafate, 6 estão presos no bairro.

Uma equipe da Secretaria de Articulação Comunitária está no local dialogando com os moradores, buscando entendimento para abrir a via e liberar o trânsito, mas os moradores informaram que só irão liberar o acesso após a presença de um representante do Depasa.