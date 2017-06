Diretor do Deracre se defende de ataques de Luiz Gonzaga e alfineta gestão da prefeitura de Cruzeiro do Sul

Luciano Tavares, da redação ac24horas 14/06/2017 07:25:21

O diretor-presidente do Deracre, Cristovam Pontes de Moura, se defendeu em sua página no Facebook dos ataques contra ele proferidos pelo deputado estadual Luiz Gonzaga, do PSDB, na sessão desta terça-feira, 13, que afirmou que o núcleo do órgão dirigido por Cristovam em Cruzeiro do Sul estaria abandonado e que é um absurdo o governador ter colocado um procurador do Estado para comandar o Deracre.

“O parlamentar se esquece de que o Deracre mantém atuação constante em Cruzeiro do Sul, conservando as rodovias AC-405 e AC-407, além de suas pontes, bem como atuando nos ramais, cuja responsabilidade é da Prefeitura pertencente ao seu balaio político, que vem se omitindo até hoje sobre o assunto.”

Sobre fato de ser procurador do Estado e estar na direção do Deracre, Cristovam respondeu: “É chato ter que explicar o óbvio, mas a função de gestor é justamente essa: gerir. Eu não elaboro projetos, nem fiscalizo ou executo obras. Para isso, conto nos nossos quadros com uma equipe de profissionais de excelência, dentre engenheiros e demais técnicos”, refutou

Por outro lado, Cristovam admitiu a existência de um “cemitério” de máquinas no Deracre de Cruzeiro do Sul, conforme afirmara Luiz Gonzaga.

“Existem, realmente, algumas máquinas antigas inservíveis armazenadas no pátio, que já foram, inclusive, avaliadas para leilão que ocorrerá em breve, a fim de utilizar os recursos para a compra de novos equipamentos.”