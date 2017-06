Campanha do Hemoacre faz apelo por doações de sangue em Rio Branco; colabore

Da redação ac24horas 14/06/2017 16:43:28

Lembrado em 14 de junho, o Dia Mundial dos Doadores de Sangue fez ecoar novamente o grito dos profissionais do Hemoacre que pede mais doações de sangue. O dia tem por objetivo sensibilizar a população para a doação, o que pode ajudar a salvar vidas. Nesta quarta-feira, tanto a sede, quanto a unidade móvel do órgão estão mobilizados esperando novos doadores.

Segundo Quésia Nogueira, responsável pela captação de doadores do Hemoacre, o número de doações nem sempre é suficiente para manter o estoque. “Nós recebemos cerca de 700 doações mensalmente, sendo que o ideal seriam 1.100, por isso estamos sempre tentando conscientizar que aqueles que doarem a primeira vez, se tornem um doador assíduo”, diz.

Segundo a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), todo doador de sangue, além de passar por uma série de exames laboratoriais, recebe uma carteira de identificação, que o beneficia com direito à meia entrada no cinema, e até isenção no pagamento de inscrições de concurso público estadual.

Para doar, a pessoa deve estar saudável, ter idade entre 16 e 69 anos e pesar acima de 50 quilos. É necessário apresentar documento com foto durante a doação. O doador não pode estar em jejum, ter ingerido alimentos gordurosos antes da doação e precisa fazer repouso mínimo de seis horas na noite anterior à doação.

A sede do Hemoacre fica na Avenida Getúlio Vargas, n° 2787, o lado do Teatrão, no bairro Bosque. O atendimento é sempre das 7h30 às 17h30, de segunda a sábado. E nos feriados, há serviço normalmente.