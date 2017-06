Luto: Caminhão da Ribeiragua atropela e mata criança de seis anos que ia à escola no Quinari

Da redação ac24horas 14/06/2017 16:52:17

Uma criança de seis anos morreu após ser atropelada quando se dirigia à escola, em Senador Guiomard, no interior do Acre. O menino foi atingido por um caminhão da empresa Ribeiragua, que distribuía água mineral nas proximidades da escola Manoel Gonzaga. Testemunhas afirmam que uma das rodas do caminhão atingiu a criança, que estava com a mãe.

O caso, que aconteceu nesta quarta-feira, dia 14, deixou a cidade movimentada. Dezenas de pessoas foram para a avenida em que ocorreu o acidente para saber como tinha acontecido o caso. Aa informações estão no Porto Quinari.

Segundo o site local, após o acidente, o motorista do caminhão se evadiu do local e não prestou socorro à vítimas, nem pediu auxílio para os feridos. O carro da empresa ficou parado e abandonado no meio da rua.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local e socorreu os feridos. A Polícia Militar faz buscas pelo suspeito de atropelar a criança. Serpa feita perícia no local do acidente.