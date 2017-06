Base de governo se reúne e define apoio a pré-candidaturas de Daniel Zen e Ney Amorim

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 14/06/2017 13:09:48

Os deputados que integram a base de sustentação do governo do Acre se reuniram a portas fechadas nesta quarta-feira (14) e definiram apoio a pré-candidatura de Daniel Zen (PT) ao governo e Ney Amorim ao Senado.

A informação é do líder do PT na Casa, o deputado Lourival Marques. Segundo ele, os parlamentares com representação da Aleac hipotecaram total apoio para Zen ocupar a cabeça da chapa majoritária da Frente Popular.

“Definimos total apoio para nosso pré-candidato ao governo, deputado Daniel Zen. Também definimos apoio dos parlamentares para nosso pré-candidato ao Senado, do nosso presidente, deputado Ney Amorim”, diz Lourival Marques.