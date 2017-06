Atraído pela proposta de repactuação de dívidas com o BNDES, Sebastião janta em BSB

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 14/06/2017 16:56:44

Após tecer várias críticas, taxar o presidente da República Michel Temer (PMDB) e responsabilizar o peemedebista pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PMDB), o governador do Acre, Sebastião Viana (PT) aceitou o convite para participar de um jantar que reuniu 18 governadores na noite de terça-feira (13), no no Palácio da Alvorada, com o chefe do executivo e diretores do BNDES.

Sebastião Viana teria sido atraído pela repactuação da dívida dos estados com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), proposta defendida pelo presidente Michel Temer, que deverá beneficiar estados, banco e União. O Acre é um dos estados que contraiu empréstimos junto a instituição financeira para investimentos realizado na administração de Sebastião Viana.

O deputado federal Major Rocha (PSDB) usou as redes sociais para comentar a participação de Viana no jantar promovido por Temer. Para o líder tucano, a participação do governador petista no banquete do peemedebista é um sinal que o Estado do Acre está quebrado e não tem a saúde financeira que o PT propaga. “E diante de um quadro de quebradeira não sobra espaço para rancores ideológicos”, diz Rocha.