AME terá eleições no dia 26 de junho para diretoria executiva, conselho fiscal, e conselho deliberativo

Roberto Vaz 14/06/2017 12:25:43

Associação dos Militares do Estado do Acre – AME/ACRE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO

PLEITO 2017/2020

Associação dos Militares do Estado do Acre, estabelecida na Praça da Revolução Coronel Plácido de Castro, nº. 70, centro, Rio Branco-AC, com sede e foro na Cidade de Rio Branco, com base eleitoral em todo o Estado do Acre, vem através de seu Presidente da Comissão Eleitoral, na forma do Estatuto da Entidade (Capítulo VII, artigos 26º, § 2º e 4º), atendendo o princípio da isonomia e da publicidade, RESOLVE e INFORMA:

As inscrições para as eleições da AMEAC (diretoria executiva, conselho fiscal, conselho deliberativo) será realizada na Sede da AME/AC, em horário comercial, no endereço supracitado, tendo início no dia 29 de maio, às 08h00min da manhã, e terá como prazo final o dia 16 de junho, às 16h00min.

A eleição acontecerá no dia 26 de junho de 2017, das 08h00min às 16h00min horas.

Rio Branco-AC, 26 de maio de 2017

Adão Cavalcante Mendes – ST RR PM

Presidente da Comissão Eleitoral

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO

PLEITO 2017/2020

Associação dos Militares do Estado do Acre, estabelecida na Praça da Revolução Coronel Plácido de Castro, nº. 70, centro, Rio Branco-AC, com sede e foro na Cidade de Rio Branco, com base eleitoral em todo o Estado do Acre, vem através de seu Presidente da Comissão Eleitoral, na forma do Estatuto da Entidade (Capítulo VII, artigos 26º, § 2º e 4º), atendendo o princípio da isonomia e da publicidade, RESOLVE e INFORMA:

As inscrições para as eleições da AMEAC (diretoria executiva, conselho fiscal, conselho deliberativo) será realizada na Sede da AME/AC, em horário comercial, no endereço supracitado, tendo início no dia 29 de maio, às 08h00min da manhã, e terá como prazo final o dia 16 de junho, às 16h00min.

A eleição acontecerá no dia 26 de junho de 2017, das 08h00min às 16h00min horas.

Rio Branco-AC, 26 de maio de 2017

Adão Cavalcante Mendes – ST RR PM

Presidente da Comissão Eleitoral

Joelson Souza Dias – SGT PM

Presidente da AMEAC

Salvar