Deputado petista questiona o DNIT pela recuperação do trecho mais crítico da BR-364

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 13/06/2017 13:28:37

O líder do PT na Aleac, deputado Lourival Marques usou a tribuna da Casa na manhã desta quarta-feira (13) para informar que recebeu o convite do DNIT para o lançamento do início dos serviços de recuperação da BR-364 de Sena a Manoel Urbano, que aconteceu na última segunda-feira e criticou a ausência da programação das obras de um dos trechos mais críticos da rodovia.

“O DNIT anunciou que no dia 19 será iniciada a obra do trecho Feijó Tarauacá. Fico preguntando pelo trecho Manoel Urbano/Feijó – as pessoas terão que ir de avião? Um dos trechos piores da BR que precisam de manutenção ficou fora do cronograma, ou poder ter sido apenas um erro de digitação do convite, mas alertamos que esse é o trecho que mais carece de atenção”, diz Lourival.

O deputado destaca que a oposição costuma dizer que as obras das administrações petistas são mal feitas, “mas o companheiro do DNIT está com uma programação equivocada paras as obras da BR. Não é possível termos uma manutenção de Sena Madureira a Manoel Urbano e depois um trecho de 120 km até Feijó não tenha nenhum tipo de serviço anunciado”, ressalta.

Lourival Marques diz que gostaria que pelo menos as obras fossem feitas na sequência para que os carros e ônibus pudessem ter acesso a essa BR. O petista não falou das denúncias da oposição sobre desvios de recursos e materiais na execução das obras da BR-364 quando estavam sob responsabilidade das administrações do Partidos dos Trabalhadores do Acre.