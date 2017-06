Nicolau Júnior diz na tribuna da Aleac que desviaram recursos e material da BR-364

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 13/06/2017 13:22:37

O deputado Nicolau Júnior (PP) disse na tribuna da Aleac na manhã desta terça-feira (13), que recursos e materiais foram desviados das obras da BR-364, durante a administrações petistas do Acre. “As pessoas dizem que não contam as casas tem em Manoel Urbano construídas com material da BR”, destaca.

Segundo o oposicionista, o desvio de material é assunto recorrente nas rodas de conversa no interior do Estado. Apesar de relatar os supostos desvios, Nicolau Júnior afirma que não quer olhar pelo retrovisor quando o assunto é a recuperação da rodovia federal que passou 17 anos em obras.

“Não vou olhar pelo retrovisor. Quem é que não quer que essa BR funcione? A gente tem que se unir e torcer para que tudo dê certo. O senador Gladson Cameli vai continuar brigando pelos recursos da BR. Ela serve para mais de 250 mil pessoas que esperam uma via que ofereça tráfego o tempo todo”, finaliza.