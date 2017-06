Sales afirma que governos petistas são investigados em 44 inquéritos das obras da BR-364

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 13/06/2017 13:45:53

O deputado Nelson Sales (PV) afirmou na manha desta terça-feira (13), que os governos petistas do Acre estariam sendo investigados em 44 inquéritos sobre supostas irregularidades cometidas nas obras da BR-364. “Acabou a história de surrupiar cimento e brita da estrada. Representante do TCU estavam presentes no lançamentos da recuperação da estrada e garantiram fiscalizar”, diz Sales.

O oposicionista disse que os recursos que foram disponibilizados pera BR-364 servem apenas para um serviço paliativo. “Não tem recurso para a BR toda, mas o diferencial que percebi é que a gente viu verdade na história contada pelo diretor do DNIT. Nós temos X para fazer isso. Sobre a BR o PT entende porque foi o PT quem fez o que está aí. O DNIT está há dois anos à frente da obra”.

Sales questiona os motivos para os governos do PT nunca pedirem a instalação da superintendência do DNIT no Acre. “Porque o governo nunca quis trazer a superintendência para cá? Será que era porque ele queria manter os recursos em suas mãos? Quantos deputados do PT foram lá fiscalizar? Esclareçam porque há 44 inquéritos em andamento para investigar irregularidades nas obras”.

Para esclarecer todas as dúvidas de oposicionistas e governistas, Nelson Sales pediu que a CPI da BR seja instalada. “Meu presidente, instale a CPI da BR aqui.

Vamos trazer quem de direito para cá. A gente acaba com o discurso e sabe quem são os verdadeiros culpados, ou deixem o DNIT trabalhar e daqui a quatro meses venham aqui criticar o serviço paliativo que está sendo feito”, finaliza.