Nazareth Araújo recebe o vice-governador do Mato Grosso

Da redação ac24horas 13/06/2017 15:39:43

A governadora do Acre em exercício, Nazareth Araújo, recebeu, nesta terça-feira, dia 13, na Casa Civil, a comitiva do Governo do Mato Grosso, liderada pelo vice-governador e secretário de Meio Ambiente, Carlos Fávaro. Em pauta, as ações ambientais executadas pelo governo acreano. No primeiro encontro, ao menos 15 pessoas de ambos os governos.

Como destacou o Palácio Rio Branco, o Acre apresenta uma redução de 67% no desmatamento, nos últimos 10 anos, com um investimento financeiro que margeia os R$ 10 milhões. O governo da Frente Popular tenta, há anos, tornar o Acre referencia para todo o país quando o assunto é causas ambientais.

“O Acre está muito avançado no pagamento de serviços ambientais e tem programas muito interessantes nessa área. O Mato Grosso, que tem também um grande programa de redução do desmatamento, vê o estado acreano como um exemplo”, afirmou Fávaro.

A comitiva mato-grossense está desde a segunda-feira, 11, e segue até a quarta-feira, 13 conhecendo iniciativas acreanas que comprovam o avanço da economia e da qualidade de vida da população, além de realizar uma troca de experiências em diversos setores.

“O Acre faz um trabalho de valorar a questão do desmatamento para que nossa população tenha na ponta os investimentos por serviços ambientais. Por exemplo, 90% dos recursos arrecadados por um desses programas é destinado para melhoria de qualidade de vida dos beneficiários e avanço nas tecnologias de produção”, explicou a governadora do Acre.