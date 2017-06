Luiz Gonzaga denuncia abandono do Deracre no município de Cruzeiro do Sul; Jenilson Leite rebate

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 13/06/2017 13:11:24

“Você entre no órgão e parece entrou num cemitério”, disse o deputado Luiz Gonzaga (PSDB), na manha desta terça-feira (13), ao solicitar que o governo do Acre “dê uma atenção para o Deracre de Cruzeiro do Sul. De acordo com o parlamentar tucano, o órgão público está totalmente abandonado.

Segundo Gonzaga, o Deracre já teve importância fundamental na produção da região. Principalmente na recuperação e construção de ramais. “No governo de Nabor Júnior até asfaltar as ladeiras o Deracre asfaltava. Infelizmente, eu estive no Deracre após ouvir muitas reclamações e constatei o abandono”.

O parlamentar relata que os produtores estariam denunciando pontes quebradas e ramais que não dão a mínima condição de trafegabilidade. O governo tem que fazer sua parte. O homem do campo está produzindo, gerando riquezas, mas como é que o cidadão vai ficar no campo se ele produz e não tem como trazer sua produção para vender na cidade?”, questiona Gonzaga.

Ele destaca que em épocas passadas haviam caminhões para transportar a produção. “Hoje não existe mais. O governo do Acre deve urgentemente dar uma atenção para aquele órgão”, destaca Gonzaga, que alfineta a escolha do procurador Cristovam Pontes para gestor do Deracre.

“É um verdadeiro absurdo colocar num órgão tão importante, um procurador que deveria estar na procuradoria. Esse homem não entende de estrada, esse homem não é engenheiro e parece que não tem reponsabilidade, porque o órgão está abandonado em Cruzeiro do Sul, como em todo o estado está abandonado”.

Luiz Gonzaga afirma que “o nosso governador parece que não tem compromisso com o Estado, porque colocar um procurador como diretor do Deracre é um verdadeiro absurdo”. O comunista Jenilson Leite rebate as declarações do deputado tucano em relação a Cristovam Pontes.

“O Deracre de fato tem enfrentado problemas e tem dificuldades para fazer o que é de responsabilidade sua. É notório que os recursos do Deracre diminuíram astronomicamente. Os recursos da bancada federal de mais de R$ 100 milhões foi cortado para R$ 70 milhões”, ressalta Jenilson Leite.

O comunista não deixou de alfinetar as obras de recuperação da BR-364. “Provavelmente, a BR não será recuperada como deveria ser recuperada. Estou bastante pessimista em relação a BR. Viajei por essa estrada e vi pessoas tapando buracos com carrinhos de mão”.

Para Jenilson Leite, “com as minis equipes que coloram na beira da estrada com carro de mão não terão condições de recuperar a estrada. O fato de termos um procurador no Deacre não significa que não tenha competência para executar o trabalho. O problema é que sem recursos é difícil fazer o que tem que ser feito”.