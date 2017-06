Líder de Sebastião diz que a oposição agora sabe o que é construir estrada no Acre

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 13/06/2017 13:49:46

O líder do governo, Daniel Zen (PT) disse na manhã desta terça-feira (13), que oposição e situação estão irmanados pelas dificuldades que é construir estradas do Acre. O petista usou o discurso da falta de recursos para reconstruir a rodovia, para jogar no colo dos oposicionistas parte da culpa dos problemas técnicos apresentados na obra que foi comandada pelo PT durante 17 anos.

“A minha torcida é para que essa estrada fique pronta, que ela garanta o tráfego de uma vez por todas. Só digo uma coisa, se essa estrada for recuperada e não receber a manutenção devida ela vai se estragar novamente. Agora o DNIT vai sentir na pele o que fazer uma estrada na Amazônia, vão confirmar com o próprio suor que construir estrada na tabatinga é um desafio eterno”, afirma.

Para Zen, os oposicionistas finalmente entenderam as dificuldades de manter a BR-364 funcionando. “O Dnit já falou que os recursos não serão suficientes para realizar as obras da estrada. Os amigos do Dnit que são situação ao Governo Federal, e oposição ao governo do Acre, estão usando os mesmos argumentos que nós sempre usamos quando questionados pela BR 364”.

Zen, que sempre fez a defesa de seu partido na obra acrescenta que “os nossos colegas oposicionistas finalmente vão entender o que a gente falava há muito tempo. Vamos ouvir reclamação sobre o solo da estrada que não é bom, sobre os recursos que são poucos, dentre outras coisas. Agora sim, eles vão sentir na pele o que é fazer uma estrada na Amazônia”, finaliza.