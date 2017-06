Deputado Jonas Lima descarta fim de parceria da prefeitura de Mâncio Lima com o INSS

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 13/06/2017 13:36:05

O deputado estadual Jonas Lima (PT) descartou na manhã desta terça-feira (13) na Aleac, o fim da parceria da prefeitura de Mâncio Lima com o INSS. O petista afirma ainda que os serviços do INSS não deixarão de ser prestados aos moradores do município e a parceria será fortalecida pelo prefeito Isaac Lima.

Jonas Lima afirma que em nenhum momento o prefeito Isaac Lima cogitou a suspensão do convênio com o INSS. “O prefeito quer sim continuar a parceria com o INSS naquele município. Ele vai trabalhar ainda para fortalecer essa importante parceria que beneficia os trabalhadores”, destaca.

Segundo o parlamentar, a denúncia foi formalizada “por informações de um vereador que fez pronunciamento irresponsável na Câmara de Vereadores daquele município dizendo que não queria mais o atendimento do INSS, mas não procede essa questão levantada sem fundo de verdade”, finaliza Jonas Lima.