Cassiano diz que governo relativiza politicamente o drama da segurança no Acre

Da redação ac24horas 13/06/2017 16:37:40

O anuncio do governo do Acre dos dados da pesquisa Atlas da Violência 2017, que apontam que o Estado tem a menor taxa de homicídios da Região Norte, em números absolutos, nos últimos dez anos, foi criticado por Cassiano Marques, ex-secretário de segurança na administração do governador Jorge Viana (PT).

Cassiano Marques, que ocupou vários cargos em administrações petistas, entre eles o de secretário de segurança e secretário de saúde, pastas consideradas de grande importantes na administração estadual, usou as redes sociais para comentar o assunto que foi manchete em jornais de circulação diária do Estado.

Para o ex-secretário de Jorge Viana, a atual administração tenta minimizar de forma política, os problemas enfrentados na área de segurança. “Como relativizar politicamente um drama social: taxa de homicídios no Acre mais que dobrou no último ano e GOVERNO vem com essa comparação esdrúxula. Me poupe”, comenta.