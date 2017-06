Deputado afirma que carros roubados passam pela fronteira sem nenhuma fiscalização

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 13/06/2017 13:40:20

As ocorrências de roubo de caminhonetes voltaram a suscitar pronunciamento da Aleac. Na manhã desta terça-feira (13), o deputado Heitor Júnior (PDT) denunciou que os veículos roubados na cidade de Rio Branco estariam passando tranquilamente pelas barreiras policiais sem serem parados pela fiscalização.

“Apelo que continue com as abordagens nas rodovias. No Sábado, o pai de um assessor de meu gabinete foi espancado. O carro dele foi levado para Trindade, na Bolívia, e a Polícia Civil e Polícia Militar ainda não fizeram nada. Eu cansei de falar, no ano passado, como presidente da comissão de segurança”, diz Heitor.

Segundo ele, a marginalidade tomou conta dos bairros. “Não existe mais local seguro, todos os bairros são afetados pela onda de violência das facções”, destaca Heitor Júnior. Esses carros roubados na capital passam sem nenhuma fiscalização nas fronteiras ou abordagem nas barreiras policiais”.

Segundo o parlamentar, se houvesse uma fiscalização eficiente, certamente não teria o comércio de carros roubados entre Brasil e Bolívia. “Precisamos parar todos os carros, se o veículo não for conduzido pelo proprietário tem que ser feita parado e feita uma averiguação e contato com o proprietário”.

Heitor Júnior destaca que “independente de ser deputado da base de governo, nós temos compromisso com a segurança. Senhor governador, o senhor é o comandante desse estado, mude essa realidade perigosa de nosso Acre reforce a fiscalização nas barreiras policiais”, finaliza o governista.