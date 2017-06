Cesário Braga dá ‘indireta’ em Jorge Viana ao falar sobre pré-candidaturas do PT ao governo do Acre

13/06/2017

O secretário de Organização Partidária do PT, Cesário Braga, postou uma ‘indireta’ em sua página no Facebook para o senador Jorge Viana, seu correligionário, que diz ser contra uma espécie de “laboratório” dentro do Partido dos Trabalhadores para escolha do candidato a governador pelo partido. O senador é a favor da candidatura do prefeito Marcus Alexandre Viana ao Palácio Rio Branco, sem a necessidade de discussões internas.

Ao alfinetar o senador, Cesário lembra que o partido escolheu três nomes após um amplo debate: Nazaré Araújo, Daniel Zen e Marcus Viana, e afirma: “O PT não tem dono! Ninguém está acima das suas instâncias, só quem fala pelo PT é sua direção! O processo de escolha de pré candidatos ao governo está em aberto, temos três nomes do PT em construção aprovados pela instância máxima de deliberação, nosso congresso estadual. Não será a opinião individual de ninguém que irá mudar isso!”.

No final da postagem, o petista sugere: “Quem acha que isso é um “Laboratório” deveria voltar para o curso formação de novos filiados!”.