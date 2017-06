Advogada é barrada no presídio FOC por detector e servidor pede para ela tirar o sutiã

Luciano Tavares, da redação ac24horas 13/06/2017 16:26:25

A advogada Mayra Kelly Navarro Villasante teria sido constrangida ao tentar entrar na unidade prisional Francisco D’Oliveira Conde para atender clientes na ala feminina.

Depois de ser impedida de ter acesso ao interior do presídio, após passar pelo detector de metal, devido à existência de metais no zíper de sua blusa e em seu sutiã, a advogada foi constrangida por um servidor da unidade penitenciária

que sugeriu a ela que fosse até o seu carro para tirar a roupa íntima e passar pela revista sem a vestimenta. As informações constam numa ampla nota emitida pela OAB Acre em defesa da advogada e em repúdio à ocorrência.

A OAB lembra, na nota, que “os servidores públicos devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho”.

Para a entidade, “o que aconteceu com a Dra. Mayra Villasante foi um ultraje, uma ofensa não somente a ela, mas a todos os advogados e advogadas que militam na seara criminal e que já tiveram ou ainda tem que passar por esse tipo de constrangimento quando comparecem à Unidade Penitenciária Doutor Francisco D’Oliveira Conde”.

Ainda segundo relato da nota, a advogada foi encaminhada para uma sala na qual passou por minuciosa revista levada à cabo por uma agente penitenciária. Mayra Villasante não conseguiu atender suas clientes.

O diretor-presidente​ do Iapen, Martin Hessel, só tomou conhecimento do fato na tarde desta terça-feira, 13, após ter sido procurado pela reportagem de ac24horas para dar a versão do órgão sobre a ocorrência.

Ele disse que vai tentar saber mais detalhes do fato com a direção do presídio Francisco D’Oliveira Conde e se for confirmada a informação de que houve excesso na abordagem do servidor à advogada o caso será encaminhado à Corregedoria do Instituto de Administração Penitenciária.