Nova etapa de pagamento do FGTS injeta R$ 16 milhões na economia do Estado do Acre

Da redação ac24horas 12/06/2017 09:32:52

Os recursos das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) poderão acrescentar lucro ao faturamento do comércio varejista nacional. No Acre não tem sido diferente. Nessa nova etapa de pagamento, está sendo repassado aos trabalhadores o total de R$ 16 milhões.

As agências da Caixa abriram no fim de semana, com essa finalidade, ea procura por atendimentos foi considerada alta. Fruto da MP 763/16, que permite ao trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015, sacar o saldo que está na conta inativa.

Antes da MP, o trabalhador somente poderia sacar caso permanecesse três anos fora do Regime do Fundo, em caso de aposentadoria, utilização para moradia, dentre outros. As demais regras de saque das contas ativas não sofreram modificação.

Cronograma de saque

• A partir do próximo sábado: para os nascidos em março, abril e maio;

• A partir de 12/5: para os nascidos em junho, julho e agosto;

• A partir de 16/6: para os nascidos em setembro, outubro e novembro;

• A partir 14/7: para os nascidos em dezembro.

Canais de pagamento

Valores até R$ 1,5 mil podem ser sacados no autoatendimento, somente com a senha do Cartão do Cidadão. Para valores até R$ 3 mil, o saque pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de R$ 3 mil, os saques devem ser feitos nas agências da Caixa. Para facilidade no atendimento, os trabalhadores devem sempre ter em mãos o documento de identificação e Carteira de Trabalho.