No concurso de beleza da vida, você é a vaidade de alguém?

Pausa para femininices, leitor. Abro espaço aqui para esse excelente texto que minha querida amiga Kethleen Maklaine Diniz, na foto com o marido Yuri Bambira, fez especialmente para a coluna. Vocês vão gostar.

Bom dia!!

Vendo histórias e “stories” de pessoas, cheguei a conclusão de que existe uma coisa que é mais importante para um homem do que a beleza. Essa coisa se chama vaidade e entre as duas têm diferenças gritantes.

Até aqui nada nos interessaria, afinal somos pessoas independentes e cabeça feita…

Mas, calma “miga”, nas minhas observações empíricas tem uma coisa que vale a pena compartilhar com você, te juro.

Esse sentimento de vaidade and beleza, que os homens têm e a maior parte de nós nem observa, esse sentimento, aaahhh, ele interfere diretamente na forma que VOCÊ será tratada.

Pra começar, vamos saber se você tem que: cuidar da casa, dos filhos, da beleza, estudar, malhar, trabalhar, abastecer, ir ao banco, ao lava jato, isso tudo ou alguma dessas coisas? Se tem, minha “fiazinha”, sinto em informar… você não é a vaidade de ninguém rs

As mulheres que são a vaidade de alguém levam uma vida visivelmente mais leve, elas até podem fazer as mesmas coisas que você, mas o farão por vontade e no tempo que acharem que querem fazer. E se o fizerem, serão tratadas como pessoas supermegaultrapower batalhadoras. Enquanto que pra você, isso não passa de sua obrigação (e aceita logo isso, porque enquanto você lê aqui e reflete, a casa não está se limpando sozinha. Beijos)

Essas mulheres têm babás 24h, inclusive pra viajar. Empregadas, esteticistas favoritas, maquiadoras pessoais (não olha a tua unha, senão vai deprimir na hora!)

Elas não tem preocupações! Nem com as coisas da casa e talvez, da vida. Quando elas se reúnem, ela tomam vinho ou cerveja na taça.. são quase influenciadoras digitais da nossa vontade de não fazer nada.

Mas, relaxa, essas mulheres nunca saberão o sabor de um litrão que custou seis reais e foi tomado naquele copinho de bar (aquele que tem uns frisos, sabe?), nem imaginam como a gente adora uma promoção de verdura ou de cerveja, de “brusinha” então, nem se fala… que a gente congela a comida da semana só para ter um pouco de tempo pro descanso.

E não adianta você começar a justificar pra si mesma que isso é fruto de um bom casamento com um marido rico. Não é! E é aqui que chegamos no cerne da questão deste pequeno texto. Quando uma mulher desperta a vaidade de um homem, ele pode ser um “lascado” que ele, ainda assim, fará de tudo pra ela ter uma vida de princesa.

O que ele precisa é mostrar a ela ou a quem quer que seja, que ele pode!

E ele consegue!!!

Não adianta você ser inteligente, boa de cama, boa conversa e mesmo linda… se você não mexe com essa vaidade, você é uma pessoa esperta, batalhadora, uma gostosa, até mesmo um exemplo… mas você que corra atrás das suas coisas. Você que alcance seus objetivos.

Vocês podem até sonhar e planejar juntos, mas faça a sua parte bem direitinho, senão, não rola!

É possível que até mesmo pra ele crescer, vc tenha que apoiar incondicionalmente.

E não, não creia que essa mulher é linda como as musas televisivas, ela às vezes, é até bem sem sal. Mas ela carrega algo que ele não superou nele e que ao “possuir” aquela mulher, ele se sentirá suprindo isso.

Geralmente pessoas livres, independentes e proativas não despertam isso nos homens, mas despertam outras tantas coisas, pode ser tesão, parceria, medo, inclusive amor… e se você está aí pensando que não se encaixa na vaidade de alguém, relaaaaaxa e me liga! Sei de um lugar onde o litrão está sempre geladinho….

Kethleen Maklaine