Mulher é arremessada para fora do veiculo em acidente na BR-364, entre Rio Branco e Sena

Da redação ac24horas 12/06/2017 09:23:09

Um acidente de trânsito de natureza grave foi registrado na madrugada deste domingo na altura do km 11 da BR-364, sentido Sena Madureira a Rio Branco. Um veículo modelo Siena capotou com várias pessoas dentro após o motorista tentar desviar um buraco.

Uma das passageiras não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou falecendo. Trata-se de Fabrícia de Souza Silva, 31anos de idade, moradora no ramal do 15, no Cassirian. O atestado de óbito confirmou a morte da vítima por politraumatismo. Segundo informações, com o impacto do capotamento, ela foi arremessada pra fora do carro.

Os demais ocupantes do veículo, incluindo o motorista, sofreram escoriações pelo corpo e deram entrada no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, entretanto, conseguiram sobreviver. Os poucos detalhes apurados até agora dão conta que o grupo estaria retornando de uma festa ocorrida na zona rural do município.

O corpo de Fabrícia de Souza Silva, 31 anos, passou pelo necrotério do Hospital João Câncio Fernandes e será velado na região do Cassirian, onde ela morava. As informações são do site Sena Online.