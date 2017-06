Governo do Acre prorroga inscrições do edital Bolsa Estágio até o dia 30

Agência de Notícias do Acre 12/06/2017 14:07:40

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Gestão Administrativa (SGA), prorroga até o dia 30 de junho as inscrições do processo seletivo simplificado para contratação de estagiários no programa Bolsa Estágio. O cadastro pode ser feito gratuitamente pelo site do Centro de Integração Empresa Escola (Ciee).

As vagas serão oferecidas aos municípios de Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro, Rio Branco e Xapuri, nas áreas de Administração, Pedagogia, Artes Cênicas, Jornalismo, Economia, Gestão Pública, História, Sistema de Informação e Informática.

Podem participar do processo seletivo universitários devidamente matriculados nas instituições de ensino reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), com frequência efetiva, idade mínima de 16 anos e disponibilidade de estagiar em regime de 20 ou 30 horas semanais.

Entre os documentos necessários, estão a declaração de matrícula original, cópia do histórico escolar do curso, do RG, CPF e do comprovante de residência. Toda a papelada deverá ser entregue junto ao protocolo de inscrição na sede do Ciee, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 3.640, Bosque. Para os residentes de outros municípios, a documentação poderá ser enviada ao e-mail ps.estagiosga@gmail.com, até o prazo observado pelo edital.

Sobre o Bolsa Estágio

O programa Bolsa Estágio foi instituído no âmbito da administração pública estadual em junho de 2015. A iniciativa, articulada pela Assessoria Especial da Juventude (Assejuv), tem como objetivo contribuir efetivamente para a inserção do jovem no mercado de trabalho, além de possibilitar o acesso ao estágio a um maior número de estudantes, despertando neles o interesse pelas carreiras públicas.