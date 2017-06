DNIT anuncia investimento de R$ 230 milhões durante lançamento de obras de recuperação de trechos da BR-364

A rodovia vai receber obras de recuperação de base e adição de asfalto frio. No total são seis lotes, que se entendem até a comunidade do Rio Liberdade, já em área que pertence a Cruzeiro do Sul.

Os serviços começaram após a solenidade de lançamento do Contrato de Restauração e Manutenção da Rodovia, assinado pelo senador Gladson Camelí, o superintendente do DNIT no Acre, Tiago Caetano e diretores da empreiteira.

Nos seis lotes, o DNIT vai investir cerca de R$ 230 milhões de reais. No trecho onde os serviços já foram iniciados, a LCM vai atuar com uma equipe de 150 operários e cento de vinte máquinas, com quatro frentes de serviço.No próximo dia 19, em Tarauacá, vão ser lançadas as obras dos outros cinco lotes, com a presença do diretor geral do DNIT, Walter Casimiro Silveira.