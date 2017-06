Agendamento de cirurgias no estado do Acre sofrerá mudanças a partir de julho

Agência de Notícias do Acre 12/06/2017 14:05:04

A partir do dia 1° de julho, o Acre terá novidades em um dos atendimentos mais importantes oferecidos pela saúde: as cirurgias. É que, a partir dessa data, o mapa de cirurgias, que hoje é de responsabilidade da Central de Agendamento de Cirurgias (CAC), vai passar a ser feito pela Central de Regulação Estadual.

Na prática, a mudança significa que os médicos reguladores passam a ser responsáveis por fazer o processo de agendamento das cirurgias, analisando diversos fatores, desde os exames pré-operatórios do paciente, avaliação de risco, capacidades de cirurgias diárias e até a disponibilidade do material necessário para o procedimento cirúrgico.

O objetivo dessa transferência, além de facilitar o processo de agendamento das cirurgias, é a criação de uma plataforma única para fornecer ao paciente a informação sobre a fila de espera para a realização de determinadas cirurgias.

“Vai ser um grande avanço para o estado, pois tira qualquer possibilidade de clientelismo, de alguém passar na frente. Com essa fila única, o usuário vai poder saber o seu lugar na lista de espera, como acontece com os transplantes”, diz a enfermeira Lúcia Carlos Luna, coordenadora da Rede de Urgência e da Central de Regulação de Leitos da Sesacre.

Com essa mudança, o médico regulador vai entrar em contato com o médico que indicou a cirurgia e irá definir as prioridades para o agendamento da cirurgia, levando em conta a situação clínica de cada pacientes e a capacidade de procedimentos que podem ser realizados.

“A fila única faz com que seja concedida prioridade ao paciente de acordo com as necessidades técnicas e reais dele”, enfatiza a doutora Paula Mariano, uma das médicas reguladores da Central de Leitos do Estado.