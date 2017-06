Acre foi o estado com o terceiro menor índice de homicídios da região Norte em 10 anos

Dados da pesquisa Atlas da Violência mostram que entre 2005 e 2015 o Acre foi estado que apresentou o terceiro menor índice de homicídios da região Norte.

O levantamento feito em todo país revela que apesar do crescimento da violência, por causa da disputa de facções por territórios, o Acre conseguiu ocupar a 15ª posição, um dos menores índices entre os estados.

O Atlas da Violência é elaborado pelo Ipea, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Durante coletiva na manhã desta ssgunda-feira, 12, o secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, destacou os números e acrescentou que nos últimos três meses houve uma redução de 27% no número de homicídios. Isso se deve, segundo Farias, há uma política constante de combate ao crime.

“Há uma tendência de queda e claro que nós temos estar muito atentos. No que se deve a policiais na rua. Nós colocamos bloqueadores de celulares na penitenciária, nós colocamos pessoas perigosas pra ir cumprir sua pena em outros estados, nós estabelecemos o RDD. São 80 presos no Regime Disciplinar Diferenciado, sem nenhuma regalia, que recebem revista todos os dias, pessoas que não tem hoje direito a televisão na cela, a visita íntima, só tendo um banho de sol por dia, o que determina a lei. Isso tudo faz com que tenhamos esses indicadores em queda no Acre, muito embora no Brasil inteiro esses indicadores tenham aumentado”, lembra Emylson Farias.

A pesquisa mostra ainda que entre 2014 e 2015 houve uma redução de 6,5% nos índices de violência. O único na região Norte com essa queda.