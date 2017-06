O Rio Branco recorreu a solução “caseira” para derrotar o Genus por 3×1 na tarde deste domingo (11) no estádio Florestão

Jairo Barbosa 11/06/2017 20:07:08

O Rio Branco recorreu a solução “caseira” para derrotar o Genus por 3×1 na tarde deste domingo (11) no estádio Florestão, na capital do Acre. Depois de fazer um primeiro tempo irreconhecível o Estrelão virou pra cima do time rondoniense com gols de dois jogadores que estavam no banco de reservas e foram para o jogo graças a pressão da torcida sobre o treinador Renê Marques.

Mateus Nego (2) e Araújo (1) marcaram os gols do triunfo estrelado dando a vitória que praticamente encaminhou a classificação do RBFC á próxima fase da série D, o Genus saiu na frente com gol de Luciano Almeida e a torcida começou a cobrar em campo a presença do atacante Araújo, pressionado, o treinador estrelado tirou o estreante Paulão e mandou o Araújo para o jogo ao lado de Mateus Nego.



A dupla só precisou de cinco minutos para empatar jogo, e marcaram mais duas vezes para a felicidade do treinador, e claro, da torcida. Com a vitoria, o Rio Branco chegou aos 12 pontos com 100% de aproveitamento, estando matematicamente classificado em primeiro lugar no grupo.

Aliás, apenas duas equipes de toda a série D estão com 100% de aproveitamento na competição: o Rio Branco e o Atlético, os dois times do Acre. Agora, o estrelão tem uma semana até o próximo jogo, domingo, quando recebe no mesmo local, o São Francisco do Pará.