Friagem mais forte de 2017 em Rio Branco até agora foi registrada no sábado

Luciano Tavares, da redação ac24horas 11/06/2017 08:34:54

Os termômetros chegaram a marcar 14 graus no sábado, 10, em Rio Branco, na friagem mais forte de 2017 até agora.

O recorde de frio fez o acreano tirar o velho agasalho do guarda-roupa. “Enfim o frio anunciado chegou”, comemorou o técnico em computação Edilson Muniz. Se uns comemoram, outros não. A professora Luci Silva prefere o calor. “Tem muita gente que sofre nesse frio”, lembrou.

A umidade do ar mínima entre 75 e 95%, em todos os municípios do Acre.



Os ventos sopram da direção sudeste, entre moderados e fortes, com rajadas da direção sudeste.

E muita gente desacostumada com baixas temperaturas resolveu ir às compras. No Formigão, a movimentação foi intensa durante o dia todo por causa da procura de roupas de frio. A expectativa era de um percentual de pelo 20% no aumento das vendas.

No Acre, de acordo com o pesquisador meteorológico Davi Friale, o frio deve durar até esta segunda-feira, mas o tempo seco predomina durante toda semana.