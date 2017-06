Flaviano participa de entrega de título agrário, distribuição de arca das letras no interior

Da redação ac24horas 10/06/2017 14:51:47

O deputado Flaviano Melo(PMDB)participou, esta sexta-feira, 9,pela manhã, no ramal Zaqueu Machado(Capixaba),da entrega de 81 títulos definitivos pelo Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária(INCRA).Ele lembrou que sua irmã,Otília Melo Sampaio,foi a procuradora-geral do INCRA que mais desapropriou terra no Acre(cerca de 2 milhões de hectares)e disse estar feliz já que a maioria dos títulos destinava-se a mulheres, ”é a mulher que faz a terra”.

Flaviano salientou ainda que conseguiu R$ 300 mil para a conta da prefeitura local destinados a compra de equipamentos agrícolas.E destacou também que o prefeito se credenciou junto ao Incra para receber R$ 300 mil e outros R$ 300 mil para a próxima etapa para poder trabalhar. Já o superintendente do Incra no Acre, Eduardo Ribeiro, disse que tem procurado o diálogo com todos, se colocou à disposição e enfatizou que ,”sem ramal não há produção”.



Arcas das letras e vereadores

À tarde ,Flaviano esteve em Xapuri participando, junto com o chefe da Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário,Hailton Melo de Araulo,o Fé, da entrega na Associação dos Moradores do bairro Pantanal das chamadas Arcas das Letras( mini-bibliotecas com livros,gibis e revistas para a cultura de crianças, jovens e adultos).Em seguida, Flaviano rumou para Brasiléia onde participou de uma reunião com a executiva municipal do PMDB e vereadores do partido na Câmara dos Vereadores. No sábado pela manhã, nova reunião, dessa vez em Epitaciolândia com a executiva municipal do partido e seu vereador local.Flaviano classificou sua viagem aos municípios como ,”altamente produtiva”.