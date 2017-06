Emissão de cheque sem fundos é 1,44% menor em abril em comparação a março

Da redação ac24horas 10/06/2017 12:31:39

A emissão de cheque “frio” no Acre apresentou leve retração em abril quando comparado com o mês anteior. De acordo com o Indicador de Cheques Sem Fundo da Serasa Experian, em abril deste ano a devolução de cheques foi de 6,80% mas, em março, a devolução pela segunda vez a descoberto havia sido de 8,44% do total de cheques compensados -1,64% a menos. Em abril ano passado o Acre havia registrado 7,51% de cheques devolvidos.

O índice, no período, está na média registrada na Amazônia mas é muito maior que o apresentado pela média do Brasil, que foi de 2,14% em relação ao total de cheques compensados.