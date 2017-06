Deputado Alan Rick se reúne com pastores da Associação Pró-Evangelização de Crianças

Da redação ac24horas 10/06/2017 15:25:15

O deputado federal Alan Rick esteve reunido na manhã desta sexta-feira, 09, com o diretor estadual da APEC – Aliança Pró-Evangelização das Crianças, pastor Josimar da Silva Lima e os dirigentes da APEC no Acre, pastores Cid Mauro, Daniel Paixão, Hernandes Souza e Francivaldo Silva Pereira, para tratar, entre outros assuntos, da luta que a entidade vem travando com a prefeitura de Rio Branco pela concessão de um terreno para a construção de sua sede estadual.

Alan Rick também conversou com os pastores sobre os bons resultados de sua luta, em Brasília, para que o Ministério da Educação retirasse das escolas públicas de todo Brasil livros com conteúdo inapropriado para crianças do Ensino Fundamental.

Na quinta-feira, um dia após ter recebido o deputado acreano para tratar do tema, o ministro da Educação Mendonça Filho, determinou o recolhimento dos 93 mil exemplares do livro “Enquanto o sono não vem”, distribuídos pelo Programa de Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) para alunos de primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental das escolas públicas – 6 a 8 anos.

“Essa é uma das prioridades do nosso mandato, a defesa da vida e da família e, principalmente, da educação das nossas crianças. Um trabalho que a Apec realiza com grandes resultados em todo o país e também aqui no Acre, com a realização de cursos, palestras e seminários sobre a importância do cuidado e prevenção, além do combate ao abuso infantil e o direito dos pais sobre a educação de seus filhos de acordo com suas convicções religiosas”, disse Alan Rick, que vem trabalhando no apoio à Apec para garantia de sua sede própria em Rio Branco.

Durante a reunião, o pastor Josimar explicou a Alan Rick importância dessa sede própria para a Apec-Acre, que anualmente atende mais de 20 mil crianças em todo o Estado, além de realizar treinamento de mais de 2,5 mil professores em escolas públicas e particulares.

“Fazemos um trabalho que hoje, por falta de sede, vem sendo realizado em espaços alugados ou cedidos por igrejas. E nem sempre é fácil convencer as pessoas e movimentos para integrarem ações de prevenção, sem que tenhamos um espaço de referência. Infelizmente a procuradoria do município de Rio Branco tem nos negado, através de parecer, a concessão desse terreno. Mas acreditamos que poderemos obter vitória nessa luta, que desde o princípio conta com o apoio do deputado Alan Rick”, disse o pastor Josimar.