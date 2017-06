CBF escala acreano para apitar jogo da Série D no DF

Da redação ac24horas 10/06/2017 12:22:54

O jogo entre Comercial, do Mato Grosso do Sul, e Ceilândia, do Distrito Federal, terá o acreano Fabio Santos de Santana, de 31 anos, neste sábado, 10, logo mais às 14h30, no estádio Abadião, em Ceilândia.

Na última rodada da Série D, Fávio apitou o confronto entre Baré (RR) e São Raimundo (PA). Os auxiliares serão Luciano Benevides de Sousa e Lehi Sousa Silva, ambos do próprio Distrito Federal.