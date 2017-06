Amigos relatam sonhos e experiências místicas com o estudante Bruno Borges

Da redação ac24horas 10/06/2017 12:29:15

Amigos virtuais do estudante Bruno Borges, desaparecido desde o dia 27 de março, A goiana Sônia Resende, por exemplo, disse que o viu, no sonho, com um livro na mão: sonhei com ele -sem conhecer pessoalmente – tinha nas mãos um livro, me explicava algo (infelizmente não lembro o relato) e eu dizia que havia entendido e que era algo que após a explicação eu respondia espantada por não saber antes de algo tão simples”, relatou ela.

Moradora de Vila Velha, no Espírito Santo, diz que fez muitas perguntas a ele quando o encontrou em sonhos. “Do nada eu me encontro com ele em um lugar estranho e assim que o vejo já o reconheci e fiz inúmeras perguntas pra ele, porque ele sumiu… ele mostrou os detalhes do quarto e eu só lembro dele me dizendo que aquele quarto era como um santuário, disse.

“Também já tive um sonho, mas só me recordo de ter tido o sonho com ele e ter conversado com ele no sonho mas não me lembro dos detalhes”, contou o jovem que costuma se identificar como Ahmat Niekol’koh Pahma. O grupo Bruno Borges – Estudos possui mais de 21 mil membros no Facebook.