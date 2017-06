Acre ganha escola para cursos de comissário de voo e piloto privado homologada pela Anac

Da redação ac24horas 10/06/2017 15:15:14

Estão abertas as inscrições para os cursos de comissário de voo e piloto privado de avião da Escola de Aviação Civil Altaneira. A instituição é a primeira do ramo homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) no Acre.

O proprietário da empresa, o piloto Renato Zampelin, explica que o setor de aviação evoluiu muito nos últimos anos, sobretudo pela criação de novas rotas e aumento no número de passageiros.

No Brasil, conforme dados da Anac, no período entre 2003 e 2010, o volume de passageiros transportados apenas na aviação comercial saltou de 40 milhões para 100 milhões em 2012.

“Essa é uma área que tem crescido não só no estado, mas no Brasil todo. As companhias aéreas estão recebendo aviões novos e estão precisando de bastante mão de obra”.

Zampalin destaca que o curso na área de aviação é uma oportunidade de alcançar uma carreira promissora em um setor que está em plena expansão não só no país. Um piloto de avião recebe em média R$ 8 mil, já as aeromoças recebem cerca de R$ 5 mil, segundo o empresário.

“O curso de comissário de voo tem apenas quatro meses de duração e já no primeiro salário como comissário a pessoa recebe valor superior ao que foi investido no curso”, acrescentou.

As inscrições acontecem até o próximo dia 14 de junho. As vagas são limitadas. A escola de aviação fica localizada na Rua Francisco Mangabeira, nº 23, Bosque. Mais informações através do telefone (68) 2102-7000.