Secretário Gemil Júnior cumpre promessa: mais aprovados em concurso são chamados

Da redação ac24horas 09/06/2017 10:17:30

Editais publicados no Diário Oficial convocam novos profissionais que devem atuar nas unidades de saúde do Acre. Os chamamentos, feitos na última quarta-feira, dia 07, são o cumprimento da promessa feita pelo secretário de Saúde Gemil Júnior, que anunciou em entrevista ao ac24horas a convocação de mais aprovados até o mês de junho.

Nesta etapa das convocações estão listados administradores, contadores, cirurgiões dentistas, auxiliares em saúde bucal, anestesiologistas, neonatologistas, técnicos em enfermagem e em radiologia e farmacêuticos. Como também prometido, a convocação atinge as cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, ou seja, inclui o interior do estado.

Segundo o secretário Gemil Júnior, a medida é tomada para manter os serviços ainda mais rápidos e com qualidade. “Estamos aguardando que esses servidores se apresentem com a documentação necessária. Vamos dar posse e acreditamos que nossos serviços ganhar muito com esses novos servidores. Eu já havia falado em novas convocações, e essa é uma ação importante do governo”, explicou.

LEIA MAIS:

Secretário Gemil Júnior quer convocar todos os aprovados em concursos da Saúde

A inspeção médica ocorre no dia 29 de junho, na Junta Médica Oficial do Estado, no horário de 8h às 11h. Os candidatos devem portar documento de identificação original. A entrega de documentos será no dia 30 de junho, em horário comercial, na Coordenação de Lotação da Secretaria de Estado de Saúde, na Rua Benjamin Constant, nº 830 – Centro, Rio Branco/AC.

“Estamos programando a posse desses servidores para o dia 06 de julho. Por enquanto, vamos aguardar que eles compareça e confirmem os trâmites normais, e depois, vamos confirmar isso. A gente tem trabalhado para convocar ainda mais servidores, e é bom dizer que são efetivos, porque temos alguns concursos com validade prorrogada, ou seja, ainda mais tempo para trabalharmos isso”, completa.

Veja os editais