Safra de grãos será menor este ano no Acre, prevê Conab

Da redação ac24horas 09/06/2017 08:18:24

Há pouca notícia boa sobre a safra acreana de grãos para a colheita 2016/2017. A safra de arroz, por exemplo, já tem previsão de quebra, o que fez a colheita final ser 18,8% menor que a safra passada (2014/2015). Já a safra de feijão será 2,2% menor que a anterior mas pelo menos a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) não prevê quebra para esse grão.

Cada vez maior no Estado, a safra de milho também sofrerá revés: a área plantada cai de 39,6 mil hectares para 49,9 mil hectares –ou -15,2% de redução quando se leva em conta do total colhido.

Apesar do contexto negativo, a safra de grãos no Acre será de 7,6 mil hectares de acordo com pesquisa realizada pelos técnicos da Conab em todas as principais regiões produtoras do Estado.