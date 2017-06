Rio Branco tem nova opção de aplicativo para delivery

Da redação ac24horas 09/06/2017 11:27:01

O Delivery Much, novo aplicativo de pedido de comida online, iniciou as atividades em Rio Branco. Para os clientes que baixarem o app, o serviço promete desconto com o uso do cupom #ganhei10ac. Limitado a 150 cupons, a promoção é válida até o dia (07/07), garante R$ 10 de desconto e pode ser usada em pedidos acima de R$ 25, por clientes que nunca fizeram um pedido.

Na plataforma, o cliente pode escolher onde fazer o pedido, como deseja pagar, a forma de entrega, além de consultar o cardápio. A maioria dos estabelecimentos associados oferecem a opção de retirada do pedido, economizando o valor da entrega.

No Brasil, o Delivery Much já consta em mais de 108 cidades em 23 estados. Em Rio Branco, entre as opções de estabelecimentos estão o Maria Farinha, Cleovan, Apreciato, Sushi do Wal, Mineiro, Big Gastronomia e Brito’s, por exemplo.

A ideia de trazer o Delivery Much para a capital acreana foi da fonoaudióloga Indira Viana. Após uma viagem à Brasília, ela ficou surpresa com as opções para pedir comida online e achou que poderia funcionar por aqui. “Em Rio Branco temos muitas opções de delivery que são pouco conhecidas devido a falta de um serviço que agregue os estabelecimentos”, conta. “A ideia é trazer inovação para o setor e dar mais opções para os clientes”.

Indira explica também que, com apenas alguns dias de funcionamento, ainda está acompanhando a adaptação dos restaurantes. “Prezamos o contato direto com os proprietários e clientes. Esse é diferencial do nosso negócio, junto com a divulgação de promoções e descontos”, explica.

Nesse primeiro momento, a Delivery Much desembarca em Rio Branco com 17 restaurantes cadastrados. São eles: Cleovan Restaurante e Pizzaria, Massas Delivery, Mineiro Delivery, Apreciato, Maria Farinha, Feijuca Delivery, Brito’s Pizzas e Burguers, Big Gastronomia, Sushi do Wal, Amadeu’s, Dom Brito, Parada Obrigatória, American Chicken, Moqueca Delivery, Queijo Gourmet e Plata Burguers. Há outros contratos em banho-maria.

Baixe grátis o app: https://www.deliverymuch.com.br/app ou peça online: https://www.deliverymuch.com.br/rio-branco