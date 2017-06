Primeiro repasse do FPM de junho cai hoje na conta das prefeituras do Acre

Da redação ac24horas 09/06/2017 08:09:34

O primeiro repasse de junho do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) cai hoje, 9 de junho, na conta das prefeituras acreanas. A boa noticia se soma a do extra do FPM para o mês de julho próximo e animou os gestores.

O montante será de mais de R$15,8 milhões sem o desconto da retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

O primeiro repasse de junho do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) cai hoje, 9 de junho, na conta das prefeituras acreanas. A boa noticia se soma a do extra do FPM para o mês de julho próximo e animou os gestores.

O montante será de mais de R$15,8 milhões sem o desconto da retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).