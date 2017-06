Presídios do Acre tem déficit de vagas de 101,46%, 4ª pior situação do País, diz CNJ

Da redação ac24horas 09/06/2017 08:04:05

As 13 penitenciárias do Acre oferecem atualmente 2.731 vagas para 5.584 presos, registrando, portanto, déficit de 2.771 vagas -ou 101,46% a menos do que deveria. Esse percentual coloca o Acre na 4ª colocação dos Estados com maior deficiência de vagas no País. O ranking é liderado por Pernambuco, com déficit de 204,24%. A melhor situação é a do Paraná, com 21,54% de déficit.

De acordo com a pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 9, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 37,3% dos presos no Acre são provisórios. Há 2.954 presos detentos no regime fechado, 511 no semiaberto, 23 no aberto e 10 em cumprimento de medida de segurança –aqueles considerados líderes de organizações criminosas.

Levando-se em conta a situação dos Estados, a maior parte (48,5%) dos presídios do país recebeu a classificação regular. Avaliações de péssimo (27,6%) e ruim (12,3%) vêm em seguida, enquanto um em cada dez é considerado em bom estado. Pesaram nesta análise fatores como infraestrutura para acomodação dos presos, lotação e serviços oferecidos assistência médica, jurídica, ensino e trabalho.