Mulher de 53 anos mata o marido em bebedeira com o ex, em Tarauacá

Jairo Barbosa 09/06/2017 09:34:59

Terminou de forma trágica um ¨encontro¨ social entre um casal e o ex-marido da mulher na tarde da última quinta (78) no bairro Copacabana, em Tarauacá

Mari Sulemir Pinheiro, de 53 anos, é a principal acusado de matar com uma facada no abdomem, seu atual esposo, Antônio Lima de Sousa, de 48 anos.

O casal bebia em sua residência na companhia do ex marido de Sulemir, e por motivos ainda ignorados, começou uma confusão que terminou com Antônio sendo ferido pela esposa.

A vítima foi levada para o Pronto Socorro da cidade, onde acabou morrendo devido a gravidade do ferimento. O ex- marido de Sulemir, que não teve o nome divulgado, saiu do imóvel logo depois do crime. A mulher foi presa em flagrante.