Lula não veio ao Acre por falta de Jatinho; PF iria monitorá-lo

Marcos Venicios, do ac24horas 09/06/2017 07:47:04

E o Blog mais cretino do Acre volta a ser atualizado após um período sabático sem ir ao melhor Bar da cidade, o Bar da Sapatão. Informo ao leitores os motivos para que o ex-presidente Lula, réu em seis processos na Lava Jato, a abortar a agenda que cumpriria na terrinha de Galvez. A informação mais uma vez estava escondida em grupo de whatsapp cujo membros compartilham até mesmo “nudes” e chifres. E por falar em sacanagem, a ideia da não vinda do “Messias Vermelho” foi a falta de dinheiro. Isso mesmo. Está faltando “La plata” para financiar a “Alma mais honesta do Brasil”. Petista do mais alto grau tentou de todas as formas conseguir uma forma de trazer Lula a custo zero, ou seja, pedir para que “um amigo” emprestasse um jatinho. Como não conseguiram, fizeram uma cotação para saber quanto custava o aluguel de uma aeronave. Quase caíram da cadeira. A brincadeirinha não sairia por menos de R$ 200 mil. O interessante é que desde que a história da JBS veio a tona, ninguém empresta avião, fazenda, apartamento e até a própria mulher pra ninguém. Viva o PT!

PF na cola do cara

Outra informação pertinente é o fato da Polícia Federal ter a intenção de monitorar o Lula durante a sua visita no Acre. Os delegados esperavam apenas a confirmação oficial do governo do Acre para que investigadores fossem destacados para a missão. O lider petista seria monitorado da chegada do Aeroporto até o retorno para casa. Não se sabe ainda se isso seria pelo fato do petista está próximo a Bolívia, país em que Evo Morales manda e desmanda. Lula e Evo são unha e carne.

Malharia

Um dono de uma famosa malharia de Rio Branco estava todo faceiro, comemorando a encomenda de 1.000 camisetas para dar boas vindas ao Lula. Ainda bem que ele não havia iniciado os trabalhos de confecção, o prejuízo seria certo.

Prevendo o pior

O prefeito de Rio Branco, Marcus Viana, um bom petista, enfrentou uma guerra interna para cortar gastos. Parte de sua equipe econômica, sugeriu ao Viana mais novo que ele apenas não congelasse gastos, mas sim demitisse pessoas. O prefeito não topou. Vai segurar todo mundo até a segunda ordem,

A pequena mentiu e não assumiu o erro

Pegou muito mal o fato da deputada Eliane Sinhasique (PMDB) não ter assumido o seu erro ao divulgar dados incompletos sobre o número de casas entregues na cidade do povo. A pequena está ganhando fama de dar barrigadas em algumas denúncias. E muitas vezes ela reclama por não ter espaço na mídia. Nas o que chama a atenção é que mesmo a Sinhasique errada e o Estado com a razão, o governo é taxado de mentiroso e não confiável. Observem as redes sociais.

Bem-vindo, Uber!

Já tive a oportunidade de utilizar o Uber fora do Estado e na minha opinião foi uma mão na roda. O acreano terá uma excelente oportunidade de utilizar um serviço bom e barato. Longe de mim querer desmerecer o trabalho dos nobres taxistas, mas estou acostumado a pagar R$ 58 em uma corrida de casa ao trabalho. No Uber, paguei apenas 18. Acredito que o poder público precisa aliviar a carga tributária para os taxistas. Eles têm famílias também.

Golpe no Camelódromo

Alô, Procon! Tem uma turma no Camelódromo de Rio Branco que conserta celulares smartphones que anda lesando clientes. Façam uma simulação de serviço e vocês confirmarão o que digo. É crime!